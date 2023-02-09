Vitinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitinho 15 Eylül 2001 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Alexandre de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitinho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Carreira Esportiva yapmaktadır. Vitinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitinho'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Grêmio U20

31 Ocak 2021 yılında Paraná

1 Mart 2021 yılında Grêmio U20

4 Şubat 2022 yılında Ypiranga-RS

15 Ağu 2022 yılında Grêmio U20

10 Ocak 2023 yılında Sampaio Corrêa

30 Kasım 2023 yılında Grêmio U20

Vitinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitinho şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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