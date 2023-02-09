Pimentinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pimentinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pimentinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pimentinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pimentinha 13 Eylül 1987 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anderson Wanderllan de Moraes Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pimentinha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bucket Group Consultoria Ltda yapmaktadır. Pimentinha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Pimentinha'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pimentinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pimentinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pimentinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pimentinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında São Caetano

1 Mayıs 2014 yılında Sampaio Corrêa

30 Mart 2015 yılında São Caetano

31 Mart 2015 yılında Sampaio Corrêa

1 Nisan 2017 yılında Remo

1 Kasım 2017 yılında Sampaio Corrêa

28 Aralık 2017 yılında Luverdense

25 Nisan 2018 yılında Botafogo-SP

16 Nisan 2019 yılında Paysandu SC

1 Ağu 2019 yılında Botafogo-SP

28 Ağu 2019 yılında Paraná

17 Ocak 2020 yılında Botafogo

4 Eylül 2020 yılında Sampaio Corrêa

Pimentinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pimentinha şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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