Rafael Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Vila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Vila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Vila 2 Nisan 1988 tarihinde Nossa Senhora da Glória şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Oliveira Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Vila Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Vila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Vila'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Vila Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Vila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Vila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Vila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Kasım 2016 yılında Confiança-SE

12 Nisan 2022 yılında Sampaio Corrêa

Rafael Vila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Vila şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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