Mauricio Maranhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Maranhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Maranhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Maranhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Maranhao 14 Aralık 1998 tarihinde Araioses şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Maurício Silva dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Maranhao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P4 Sports yapmaktadır. Mauricio Maranhao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mauricio Maranhao'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Maranhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Maranhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Maranhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Maranhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2021 yılında Sampaio Corrêa

Mauricio Maranhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Maranhao şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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