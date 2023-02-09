Eloir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eloir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eloir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eloir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eloir 7 Eylül 1987 tarihinde Uruguaiana şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eloir Silva Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eloir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Mission yapmaktadır. Eloir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 24 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Eloir'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eloir Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eloir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eloir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eloir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2009 yılında Sampaio Corrêa

1 Ocak 2015 yılında Ceará SC

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2017 yılında Maranhão-MA

13 Nisan 2018 yılında Imperatriz-MA

13 Ağu 2018 yılında Maranhão-MA

24 Ağu 2018 yılında Sampaio Corrêa

Eloir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eloir şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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