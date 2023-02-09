Joecio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joecio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joecio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joecio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joecio 10 Kasım 1985 tarihinde Surubim şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joécio Barbosa dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joecio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joecio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 28 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Joecio'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joecio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joecio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joecio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joecio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2016 yılında Campinense-PB

27 Eylül 2017 yılında Sampaio Corrêa

11 Aralık 2018 yılında São Caetano

6 Mayıs 2019 yılında ABC FC

28 Ağu 2020 yılında Sampaio Corrêa

Joecio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joecio şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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