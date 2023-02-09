Erikson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erikson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erikson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erikson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erikson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erikson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erikson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erikson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erikson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erikson 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erikson Gustavo Mendes Barbosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erikson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erikson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına - tarihinde katılmıştır. Erikson'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eriksonboyu ve yaşı kaç

Erikson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erikson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Erikson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erikson kimdir

Erikson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erikson şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erikson nereli

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