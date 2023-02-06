Buiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Buiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Buiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Buiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Buiu 27 Nisan 1996 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Ytalo Benicio da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Buiu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazilsport yapmaktadır. Buiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Buiu'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Buiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Buiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Buiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Buiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ceará SC

8 Mart 2017 yılında Joinville-SC

1 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2018 yılında Ferroviária

15 Haziran 2018 yılında Bragantino

18 Eylül 2018 yılında Ferroviária

11 Şubat 2019 yılında Bragantino

21 Nisan 2019 yılında Ferroviária

16 Ocak 2020 yılında Santo André

10 Eylül 2020 yılında Ceará

1 Mart 2021 yılında Ceará SC

Buiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Buiu şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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