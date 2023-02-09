Luiz Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Daniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Daniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Daniel 29 Mart 1993 tarihinde Jupi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Daniel de Carvalho Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Daniel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMILSPORTS yapmaktadır. Luiz Daniel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 9 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Luiz Daniel'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luiz Daniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Daniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luiz Daniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Daniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2017 yılında São Caetano

11 Şubat 2021 yılında São Bento (SP)

9 Haziran 2021 yılında Sampaio Corrêa

Luiz Daniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Daniel şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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