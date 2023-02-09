Matheus Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Martins 1 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Monteiro Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Martins Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HABILIS SPORTS yapmaktadır. Matheus Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Martins'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi 30 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matheus Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2021 yılında Anápolis-GO

26 Mayıs 2021 yılında 7 de Abril

31 Mayıs 2021 yılında Anápolis-GO

8 Haziran 2021 yılında Goianésia (GO)

15 Temmuz 2021 yılında Anápolis-GO

22 Temmuz 2021 yılında Piracicaba

3 Kasım 2021 yılında Anápolis-GO

2 Mayıs 2022 yılında Bilinmiyor

28 Haziran 2022 yılında Piracicaba

23 Ekim 2022 yılında Bilinmiyor

3 Ocak 2023 yılında Sampaio Corrêa

Matheus Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Martins şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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