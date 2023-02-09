Nadson Mesquita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadson Mesquita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadson Mesquita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadson Mesquita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadson Mesquita 28 Ağu 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nadson da Silva Mesquita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadson Mesquita Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top-Sports Promotion yapmaktadır. Nadson Mesquita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nadson Mesquita'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nadson Mesquita Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nadson Mesquita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nadson Mesquita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadson Mesquita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Feirense Sub-23

1 Temmuz 2019 yılında Académica A23

1 Temmuz 2020 yılında Leixões A23

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2021 yılında Nacional (SP)

1 Kasım 2021 yılında Cordino EC

18 Temmuz 2022 yılında Sampaio Corrêa

Nadson Mesquita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadson Mesquita şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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