Gabriel Furtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Furtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Furtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Furtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Furtado 9 Aralık 1999 tarihinde Taubaté şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Vinicius de Oliveira Furtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Furtado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H SOCCER yapmaktadır. Gabriel Furtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Furtado'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Furtado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/gabrielfurtado_oficial/

Gabriel Furtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Furtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Furtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Furtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Palmeiras U20

31 Ocak 2018 yılında Paraná

15 Mart 2018 yılında Palmeiras U20

1 Temmuz 2019 yılında Getafe CF B

14 Ocak 2020 yılında Palmeiras

16 Ocak 2020 yılında EC Vitória

31 Ocak 2021 yılında Palmeiras

26 Mayıs 2021 yılında Londrina-PR

3 Kasım 2021 yılında Palmeiras

21 Ocak 2022 yılında Coimbra-MG

24 Ocak 2022 yılında Villa Nova AC

10 Nisan 2022 yılında Coimbra-MG

12 Nisan 2022 yılında Sampaio Corrêa

Gabriel Furtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Furtado şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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