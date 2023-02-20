Roberto Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Molina 28 Ocak 2001 tarihinde Sonsonate şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. El Salvador uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Molina Montano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Molina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Roberto Molina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 5 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Roberto Molina'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında UC Irvine

5 Nisan 2021 yılında Las Vegas

Roberto Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Molina şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roberto Molina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arizona State University Preparatory Academy

El Salvador takımında 13 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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