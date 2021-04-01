Samsun Ayvacık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayvacık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Ayvacık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Ayvacık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Ayvacık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ayvacık ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 390 (km²) si Ayvacık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Ayvacık nüfusu 19 bin 843 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Ayvacık İlçe Nüfusu Kaçtır?

19 bin 843 kişidir.

Samsun Ayvacık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -29,8 olarak gerçekleşmiştir.

Ayvacık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,403515 Enlem : 26,403515

Ayvacık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Ayvacık ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Ayvacık ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ayvacık ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020