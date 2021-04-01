Samsun Canik Nüfusu 2020 - 2021 |  Canik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Canik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Canik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Canik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Canik ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 262 (km²) si Canik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Canik nüfusu 101 bin 253 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Canik İlçe Nüfusu Kaçtır?

101,253 kişidir.

Samsun Canik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21 olarak gerçekleşmiştir.

Canik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,325219 Enlem : 36,325219

Canik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Canik ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Canik ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Canik ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020