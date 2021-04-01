Samsun Salıpazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Salıpazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Salıpazarı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Salıpazarı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Salıpazarı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Salıpazarı ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 352 (km²) si Salıpazarı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Salıpazarı nüfusu 19 bin 709 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Salıpazarı İlçe Nüfusu Kaçtır?

19,709 kişidir.

Samsun Salıpazarı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -14,2 olarak gerçekleşmiştir.

Salıpazarı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,822716 Enlem : 36,822716

Salıpazarı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Salıpazarı ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Salıpazarı ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Salıpazarı ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020