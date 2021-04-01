Samsun Bafra Nüfusu 2020 - 2021 |  Bafra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Bafra Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Bafra nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Bafra Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bafra ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,444 (km²) si Bafra ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Bafra nüfusu 143 bin 443 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Bafra İlçe Nüfusu Kaçtır?

143,443 kişidir.

Samsun Bafra Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,8 olarak gerçekleşmiştir.

Bafra İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,072176 Enlem : 34,072176

Bafra İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Bafra ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Bafra ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bafra ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020