Samsun Asarcık Nüfusu 2020 - 2021 | Asarcık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
2020 - 2021 Samsun Asarcık nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Samsun Asarcık nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Samsun Asarcık nüfusunun 16 bin 706 olduğu açıklandı. Haberimizde Samsun Asarcık yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Asarcık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Asarcık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.
2020 Samsun Asarcık Nüfusu kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Asarcık ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 245 (km²) si Asarcık ilçesine aittir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Asarcık nüfusu 16 bin 706 kişidir.
Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?
1 milyon 356,079 kişidir.
Asarcık İlçe Nüfusu Kaçtır?
16,706 kişidir.
Samsun Asarcık Yıllık Nüfus Artış Hızı
Yüzde -4,3 olarak gerçekleşmiştir.
Asarcık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?
Boylam : 34,052551 Enlem : 34,052551
Asarcık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?
Samsun iline bağlı bulunan Asarcık ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.
Asarcık ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?
Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Asarcık ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020