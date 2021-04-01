Samsun Kavak Nüfusu 2020 - 2021 |  Kavak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Kavak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Kavak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Kavak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kavak ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 703 (km²) si Kavak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Kavak nüfusu 21 bin 154 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Kavak İlçe Nüfusu Kaçtır?

21154 kişidir.

Samsun Kavak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir.

Kavak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,408835 Enlem : 30,408835

Kavak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Kavak ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Kavak ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kavak ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020