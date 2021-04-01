Samsun Çarşamba Nüfusu 2020 - 2021 |  Çarşamba İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Çarşamba Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Çarşamba nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Çarşamba Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çarşamba ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 776 (km²) si Çarşamba ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Çarşamba nüfusu 140 bin 245 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Çarşamba İlçe Nüfusu Kaçtır?

140,245 kişidir.

Samsun Çarşamba Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 12,2 olarak gerçekleşmiştir.

Çarşamba İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,497248 Enlem : 29,497248

Çarşamba İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Çarşamba ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Çarşamba ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çarşamba ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020