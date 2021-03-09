Samsun Nüfusu 2020 - 2021 | Samsun Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Samsun Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun nüfusu geçen yıla göre 7 bin 537 kişi artarak 1 milyon 356 bin 079 kişi oldu ( 2019 yılında Samsun nüfusu 1 milyon 348 bin 542 kişiydi ) . İstanbul ilinde 670 bin 675 erkek, 685 bin 404 kadın yaşamaktadır.

Samsun Alan kodu nedir?

Samsun ilinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Samsun yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Samsun ilinin yüz ölçümü 9725 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 31 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Samsun Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir

Samsun 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Samsun 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1356079

Samsun 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 670675

Samsun 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 685404

Samsun 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 16

Samsun 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,22 Kişidir.

Samsun 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,57 olduğu görülmektedir.

Samsun 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,11 olduğu görülmektedir.

Samsun 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 1830 kişi boşanmıştır.

Samsun 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 32963

Samsun 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1356079

Samsun 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 670675

Samsun 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 685404

Samsun 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Samsun 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Samsun 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Samsun 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 149 kişidir.

Samsun 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 669055 Kadın : 679487 Toplam : 1348542 Nüfus yoğunluğu : 148 kişidir.

Samsun 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 669055 Kadın : 679487 Toplam : 1348542

Samsun 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Samsun 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 662086 Kadın : 673630 Toplam : 1335716 Nüfus yoğunluğu : 147 kişidir.

Samsun 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 662086 Kadın : 673630 Toplam : 1335716

Samsun 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Samsun 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 649524 Kadın : 663466 Toplam : 1312990 Nüfus yoğunluğu : 145 kişidir.

Samsun 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 649524 Kadın : 663466 Toplam : 1312990

Samsun 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Samsun 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 640699 Kadın : 655228 Toplam : 1295927 Nüfus yoğunluğu : 143 kişidir.

Samsun 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 640699 Kadın : 655228 Toplam : 1295927

Samsun 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Samsun 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 632014 Kadın : 647870 Toplam : 1279884 Nüfus yoğunluğu : 141 kişidir.

Samsun 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 632014 Kadın : 647870 Toplam : 1279884

Samsun 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -