Aksaray Nüfusu 2020 - 2021 | Aksaray Yüzölçümü nedir?Batman Nüfusu 2020 - 2021 | Batman Yüzölçümü nedir?Ataç isminin anlamı nedir, Ataç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ordu Nüfusu 2020 - 2021 | Ordu Yüzölçümü nedir?Adaş isminin anlamı nedir, Adaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Samsun Nüfusu 2020 - 2021 | Samsun Yüzölçümü nedir?Aydın Nüfusu 2020 - 2021 | Aydın Yüzölçümü nedir?Osmaniye Nüfusu 2020 - 2021 | Osmaniye Yüzölçümü nedir?Şırnak Nüfusu 2020 - 2021 | Şırnak Yüzölçümü nedir?Afyonkarahisar Başmakçı Nüfusu 2020 - 2021 | Başmakçı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Samsun Nüfusu 2020 - 2021 | Samsun Yüzölçümü nedir?

Samsun Nüfusu 2020 - 2021 | Samsun Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Samsun nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Samsun nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Samsun ilinin nüfusunun 1 milyon 356 bin 079 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Samsun yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Samsun Nüfusu 2020 - 2021 | Samsun Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Samsun Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun nüfusu geçen yıla göre 7 bin 537 kişi artarak 1 milyon 356 bin 079 kişi oldu ( 2019 yılında Samsun nüfusu 1 milyon 348 bin 542 kişiydi ) . İstanbul ilinde 670 bin 675 erkek, 685 bin 404 kadın yaşamaktadır.

Samsun Alan kodu nedir?

Samsun ilinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Samsun yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Samsun ilinin yüz ölçümü 9725 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 31 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Samsun Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir

Samsun Nüfusu 2020 - 2021 | Samsun Yüzölçümü nedir?

Samsun 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Samsun 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1356079

Samsun 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 670675               

Samsun 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 685404               

Samsun 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 16

Samsun 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,22 Kişidir.

Samsun 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,57 olduğu görülmektedir.

Samsun 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,11 olduğu görülmektedir.

Samsun 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 1830 kişi boşanmıştır.

Samsun 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 32963

Samsun 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1356079 

Samsun 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 670675

Samsun 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 685404       

Samsun 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Samsun 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -      

Samsun 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -      

Samsun 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 149 kişidir.

Samsun Nüfusu 2020 - 2021 | Samsun Yüzölçümü nedir?

Samsun 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 669055  Kadın : 679487  Toplam : 1348542  Nüfus yoğunluğu : 148 kişidir.  

Samsun 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 669055  Kadın : 679487  Toplam : 1348542  

Samsun 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Samsun 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 662086  Kadın : 673630  Toplam : 1335716  Nüfus yoğunluğu : 147 kişidir.  

Samsun 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 662086  Kadın : 673630  Toplam : 1335716  

Samsun 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Samsun 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 649524  Kadın : 663466  Toplam : 1312990  Nüfus yoğunluğu : 145 kişidir.  

Samsun 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 649524  Kadın : 663466  Toplam : 1312990  

Samsun 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Samsun 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 640699  Kadın : 655228  Toplam : 1295927  Nüfus yoğunluğu : 143 kişidir.  

Samsun 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 640699  Kadın : 655228  Toplam : 1295927  

Samsun 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Samsun 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 632014  Kadın : 647870  Toplam : 1279884  Nüfus yoğunluğu : 141 kişidir.  

Samsun 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 632014  Kadın : 647870  Toplam : 1279884  

Samsun 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT