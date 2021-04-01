Samsun 19 Mayıs Nüfusu 2020 - 2021 |  19 Mayıs İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun 19 Mayıs Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun 19 Mayıs nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun 19 Mayıs Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre 19 Mayıs ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 363 km² si 19 Mayıs ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun 19 Mayıs nüfusu 26 bin 044 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

19 Mayıs İlçe Nüfusu Kaçtır?

26,044 kişidir..

Samsun 19 Mayıs Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5,8 olarak gerçekleşmiştir.

19 Mayıs İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,079533 Enlem : 36,079533

19 Mayıs İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan 19 Mayıs ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

19 Mayıs ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda 19 Mayıs ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020