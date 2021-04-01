Samsun Havza Nüfusu 2020 - 2021 |  Havza İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Havza Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Havza nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Havza Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Havza ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 842 (km²) si Havza ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Havza nüfusu 39 bin 221 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Havza İlçe Nüfusu Kaçtır?

39,221 kişidir.

Samsun Havza Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11 olarak gerçekleşmiştir.

Havza İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,66346 Enlem : 35,66346

Havza İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Havza ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Havza ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Havza ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020