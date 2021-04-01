Samsun Ladik Nüfusu 2020 - 2021 |  Ladik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Ladik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Ladik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Ladik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ladik ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 523 (km²) si Ladik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Ladik nüfusu 16 bin 391 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Ladik İlçe Nüfusu Kaçtır?

16 bin 391 kişidir.

Samsun Ladik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiştir.

Ladik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,89529 Enlem : 35,89529

Ladik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Ladik ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Ladik ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ladik ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020