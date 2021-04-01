Samsun Alaçam Nüfusu 2020 - 2021 |  Alaçam İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Alaçam Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Alaçam nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Alaçam Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Alaçam ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 616 (km²) si Alaçam ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Alaçam nüfusu 25 bin 123 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Alaçam İlçe Nüfusu Kaçtır?

25,123 kişidir.

Samsun Alaçam Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,1 olarak gerçekleşmiştir.

Alaçam İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,763464 Enlem : 27,763464

Alaçam İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Alaçam ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Alaçam ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Alaçam ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020