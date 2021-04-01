Samsun Atakum Nüfusu 2020 - 2021 |  Atakum İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun Atakum Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun Atakum nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun Atakum Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Atakum ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 397 (km²) si Atakum ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun Atakum nüfusu 221 bin 082 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

Atakum İlçe Nüfusu Kaçtır?

221 bin 082 kişidir.

Samsun Atakum Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 25 olarak gerçekleşmiştir.

Atakum İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,325219 Enlem : 36,325219

Atakum İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan Atakum ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

Atakum ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Atakum ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020