Samsun İlkadım Nüfusu 2020 - 2021 |  İlkadım İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Samsun İlkadım Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Samsun İlkadım nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Samsun İlkadım Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İlkadım ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun ilinde 1 milyon 356,079 kişi yaşamaktadır. Samsun ili 9,725 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 157 (km²) si İlkadım ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsun İlkadım nüfusu 336 bin 501 kişidir.

Samsun Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 356,079 kişidir.

İlkadım İlçe Nüfusu Kaçtır?

336 bin 501 kişidir.

Samsun İlkadım Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6,3 olarak gerçekleşmiştir.

İlkadım İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,325219 Enlem : 36,325219

İlkadım İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Samsun iline bağlı bulunan İlkadım ilçesinin telefon alan kodu 0 362 şeklinde başlamaktadır.

İlkadım ilçesinin bağlı olduğu Samsun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İlkadım ilçesinin bağlı olduğu il olan Samsun ilinin plaka kodu 55 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020