Sivas Altınyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Altınyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Altınyayla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Altınyayla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Altınyayla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altınyayla ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 575 (km²) si Altınyayla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Altınyayla nüfusu 8,989 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Altınyayla İlçe Nüfusu Kaçtır?

89,89 kişidir.

Altınyayla Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,476 kişidir.

Sivas Altınyayla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,7 olarak gerçekleşmiştir.

Altınyayla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,544191 Enlem : 29,544191

Altınyayla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Altınyayla ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Altınyayla ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altınyayla ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020