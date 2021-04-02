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Sivas Gölova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sivas Gölova nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sivas Gölova nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sivas Gölova nüfusunun 3,478 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sivas Gölova yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sivas Gölova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Gölova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Gölova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Gölova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gölova ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde  635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 312 (km²) si Gölova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Gölova nüfusu 3,478 kişidir.

Sivas Gölova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Gölova İlçe Nüfusu Kaçtır?

3,478 kişidir.

Gölova Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,252 kişidir.

Sivas Gölova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -52,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sivas Gölova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Gölova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,241768      Enlem :  27,241768

Gölova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Gölova ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Gölova ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gölova ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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