Sivas Şarkışla Nüfusu 2020 - 2021 |  Şarkışla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Şarkışla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Şarkışla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Şarkışla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şarkışla ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,057 (km²) si Şarkışla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Şarkışla nüfusu 38 bin 314 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Şarkışla İlçe Nüfusu Kaçtır?

38,314 kişidir.

Şarkışla Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14,480 kişidir.

Sivas Şarkışla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,5 olarak gerçekleşmiştir.

Şarkışla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,409527 Enlem : 36,409527

Şarkışla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Şarkışla ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Şarkışla ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şarkışla ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020