Sivas Divriği Nüfusu 2020 - 2021 |  Divriği İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Divriği Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Divriği nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Divriği Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Divriği ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,704 (km²) si Divriği ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Divriği nüfusu 16 bin 195 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Divriği İlçe Nüfusu Kaçtır?

16,195 kişidir.

Divriği Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,572 kişidir.

Sivas Divriği Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,1 olarak gerçekleşmiştir.

Divriği İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,110142 Enlem : 38,110142

Divriği İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Divriği ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Divriği ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Divriği ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020