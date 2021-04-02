Sivas Gürün Nüfusu 2020 - 2021 |  Gürün İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Gürün Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Gürün nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Gürün Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gürün ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,67 (km²) si Gürün ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Gürün nüfusu 18 bin 700 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Gürün İlçe Nüfusu Kaçtır?

18,700 kişidir.

Gürün Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7,566 kişidir.

Sivas Gürün Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,8 olarak gerçekleşmiştir.

Gürün İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,808712 Enlem : 35,808712

Gürün İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Gürün ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Gürün ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gürün ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020