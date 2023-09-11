Taşkın yolcu pilotu çileden çıkardı! Pilot uçağı uçurmaktan vazgeçti

İstanbul'da alınan bilgiye göre, dün İstanbul-Elazığ seferini yapmak için THY uçağı, yolcularını kabul ettikten sonra havalanmak üzere pist başına hareket etti.

EMNİYET KEMERİNİ TAKMADI

AA'da yer alan habere göre kalkış öncesi yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden kabin personeli, emniyet kemerini takmadığını fark ettiği yolcuyu uyardı.

PİLOT KALKIŞTAN VAZGEÇTİ

Yolcu, emniyet kemerini takmayıp uçak içinde taşkınlık yapınca uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek tekrar körüğe geri döndü.

UÇAĞA POLİS DAVET EDİLDİ

Uçuş emniyetini ihlal ettiği için yolculuktan men edilen kişiye uçaktan inmesi gerektiği belirtildi. Yolcu taşkınlığa devam edince uçağa polis ekipleri davet edildi.

SEFER 2.5 SAAT GECİKMELİ YAPILDI

Sorunlu yolcu polis ekipleri nezaretinde uçaktan indirilirken, sefer yaklaşık 2.5 saat gecikmeli olarak yapılabildi.

Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı

Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi

Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor

Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”

Kırşehir’de 43 bin öğrenci ders başı yaptı

Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi

Emre Çukur, çifte Avrupa şampiyonluğu peşinde

Haberin Devamı

İçme suyu havuzları bakımdan geçti

Başkan Akman’dan, öğrencilere kırtasiye malzemesi

Sınır kenti Kilis’te ilk ders zili çaldı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan görevden ayrıldı, Neden görevden ayrıldı? İşte detaylar

İranlı Sözcü Kenani, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyatı yalanladı

Onikişubat Belediyesi, yaz yüzme kursları törenle tamamladı

Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı

TSYD Voleybol Kadınlar Turnuvası başlıyor

Sinop’ta 30 bin öğrenci ders başı yaptı

MİT, PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi

Okulun açılışını öğretmeniyle karşılıklı göbek atarak kutladı

Enerya’dan yaşlı kadına 17 binlik fatura şoku

Fukuşima Nükleer Santrali’nde 7 bin 800 ton arıtılmış su denize salındı