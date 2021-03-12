Aydın Bozdoğan Nüfusu 2020 - 2021 | Bozdoğan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Bozdoğan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Bozdoğan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Bozdoğan nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bozdoğan ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 826 (km²) si Bozdoğan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Bozdoğan nüfusu 33,056 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Bozdoğan İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,056 kişidir.

Aydın Bozdoğan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bozdoğan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,312037 Enlem : 28,312037

Bozdoğan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Bozdoğan ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Bozdoğan ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bozdoğan ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020