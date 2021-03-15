Aydın Efeler Nüfusu 2020 - 2021 | Efeler İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Efeler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Efeler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Efeler nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Efeler ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 616 (km²) si Efeler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Efeler nüfusu 292,716 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Efeler İlçe Nüfusu Kaçtır?

292,716 kişidir.

Aydın Efeler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,8 olarak gerçekleşmiştir.

Efeler İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,66153 Enlem : 29,66153

Efeler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Efeler ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Efeler ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Efeler ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020