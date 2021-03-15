Aydın Karacasu Nüfusu 2020 - 2021 | Karacasu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Karacasu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Karacasu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Karacasu nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karacasu ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 748 (km²) si Karacasu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Karacasu nüfusu 18,129 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Karacasu İlçe Nüfusu Kaçtır?

18,129 kişidir.

Aydın Karacasu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -14,2 olarak gerçekleşmiştir.

Karacasu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,606192 Enlem : 28,606192

Karacasu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Karacasu ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Karacasu ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karacasu ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020