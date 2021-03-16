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Aydın Sultanhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Aydın Sultanhisar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Aydın Sultanhisar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Aydın Sultanhisar nüfusunun 20 bin 030 olduğu açıklandı. Haberimizde  Aydın Sultanhisar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Aydın Sultanhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Sultanhisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Sultanhisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Sultanhisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sultanhisar ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 216 (km²) si Sultanhisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Sultanhisar nüfusu 20 bin 030 kişidir.

Aydın Sultanhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Sultanhisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

20,030 kişidir.

Aydın Sultanhisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -21,1 olarak gerçekleşmiştir.

Aydın Sultanhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sultanhisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,152187      Enlem :  28,152187

Sultanhisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Sultanhisar ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Sultanhisar ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sultanhisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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