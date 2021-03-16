Aydın Kuşadası Nüfusu 2020 - 2021 |  Kuşadası İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Kuşadası Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Kuşadası nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Kuşadası Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kuşadası ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1119084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 312 (km²) si Kuşadası ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Kuşadası nüfusu 121 bin 493 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Kuşadası İlçe Nüfusu Kaçtır?

121,493 kişidir.

Aydın Kuşadası Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 38 olarak gerçekleşmiştir.

Kuşadası İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,258658 Enlem : 27,258658

Kuşadası İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Kuşadası ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Kuşadası ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kuşadası ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020