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Aydın Germencik Nüfusu 2020 - 2021 | Germencik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Aydın Germencik nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Aydın Germencik nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Aydın Germencik nüfusu 44,255 olduğu açıklandı. Haberimizde Aydın Germencik yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Aydın Germencik Nüfusu 2020 - 2021 | Germencik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Germencik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Germencik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Germencik nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Germencik ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 377 (km²) si Germencik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Germencik nüfusu 44,255 kişidir.

Aydın Germencik Nüfusu 2020 - 2021 | Germencik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Germencik İlçe Nüfusu Kaçtır?

44,255 kişidir.

Aydın Germencik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,5 olarak gerçekleşmiştir.

Aydın Germencik Nüfusu 2020 - 2021 | Germencik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Germencik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,599224 Enlem : 27,599224

Germencik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Germencik ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Germencik ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Germencik ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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