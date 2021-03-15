Aydın İncirliova Nüfusu 2020 - 2021 | İncirliova İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın İncirliova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın İncirliova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın İncirliova nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İncirliova ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 194 (km²) si İncirliova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın İncirliova nüfusu 53,999 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

İncirliova İlçe Nüfusu Kaçtır?

53,999 kişidir.

Aydın İncirliova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 27,1 olarak gerçekleşmiştir.

İncirliova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,725691 Enlem : 27,725691

İncirliova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan İncirliova ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

İncirliova ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İncirliova ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020