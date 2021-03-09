Aydın Nüfusu 2020 - 2021 | Aydın Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Aydın Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın nüfusu geçen yıla göre 8112 kişi artarak 1 milyon 119 bin 084 kişi oldu ( 2019 yılında Aydın nüfusu 1 milyon 110 bin 972 kişiydi ) . İstanbul ilinde 557 bin 066 erkek, 56 bin 2018 kadın yaşamaktadır.

Aydın Alan kodu nedir?

Aydın ilinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Aydın yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Aydın ilinin yüz ölçümü 8116 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 39 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Aydın Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir

Aydın 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Aydın 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1119084

Aydın 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 557066

Aydın 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 562018

Aydın 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 20

Aydın 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,86 Kişidir.

Aydın 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,23 olduğu görülmektedir.

Aydın 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25 olduğu görülmektedir.

Aydın 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2307 kişi boşanmıştır.

Aydın 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 10427

Aydın 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1119084

Aydın 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 557066

Aydın 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 562018

Aydın 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Aydın 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Aydın 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Aydın 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 143 kişidir.

Aydın 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 552626 Kadın : 558346 Toplam : 1110972 Nüfus yoğunluğu : 142 kişidir.

Aydın 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 552626 Kadın : 558346 Toplam : 1110972

Aydın 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Aydın 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 546092 Kadın : 551654 Toplam : 1097746 Nüfus yoğunluğu : 140 kişidir.

Aydın 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 546092 Kadın : 551654 Toplam : 1097746

Aydın 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Aydın 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 539726 Kadın : 541113 Toplam : 1080839 Nüfus yoğunluğu : 138 kişidir.

Aydın 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 539726 Kadın : 541113 Toplam : 1080839

Aydın 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Aydın 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 533004 Kadın : 535256 Toplam : 1068260 Nüfus yoğunluğu : 136 kişidir.

Aydın 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 533004 Kadın : 535256 Toplam : 1068260

Aydın 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Aydın 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 525267 Kadın : 528239 Toplam : 1053506 Nüfus yoğunluğu : 134 kişidir.

Aydın 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 525267 Kadın : 528239 Toplam : 1053506

Aydın 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -