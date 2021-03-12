Aydın Buharkent Nüfusu 2020 - 2021 | Buharkent İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Buharkent Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Buharkent nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Buharkent nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Buharkent ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 130 (km²) si Buharkent ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Buharkent nüfusu 12,796 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Buharkent İlçe Nüfusu Kaçtır?

12,796 kişidir.

Aydın Buharkent Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0,2 olarak gerçekleşmiştir.

Buharkent İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,742023 Enlem : 28,742023

Buharkent İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Buharkent ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Buharkent ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Buharkent ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020