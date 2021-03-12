Aydın Didim Nüfusu 2020 - 2021 | Didim İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Didim Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Didim nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Didim nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Didim ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 380 (km²) si Didim ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Didim nüfusu 90,427 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Didim İlçe Nüfusu Kaçtır?

90,427 kişidir.

Aydın Didim Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 42,2 olarak gerçekleşmiştir.

Didim İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,268599 Enlem : 27,268599

Didim İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Didim ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Didim ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Didim ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020