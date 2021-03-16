Aydın Nazilli Nüfusu 2020 - 2021 |  Nazilli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Nazilli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Nazilli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Nazilli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nazilli ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 676 (km²) si Nazilli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Nazilli nüfusu 160 bin 877 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 bin 119,084 kişidir.

Nazilli İlçe Nüfusu Kaçtır?

160,877 kişidir.

Aydın Nazilli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 8,3 olarak gerçekleşmiştir.

Nazilli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,326294 Enlem : 28,326294

Nazilli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Nazilli ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Nazilli ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Nazilli ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020