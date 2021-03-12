Aydın Çine Nüfusu 2020 - 2021 | Çine İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Çine Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Çine nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Çine nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çine ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 867 (km²) si Çine ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Çine nüfusu 49,128 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Çine İlçe Nüfusu Kaçtır?

49,128 kişidir.

Aydın Çine Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,3 olarak gerçekleşmiştir.

Çine İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,06218 Enlem : 28,06218

Çine İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Çine ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Çine ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çine ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020