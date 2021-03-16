Aydın Kuyucak Nüfusu 2020 - 2021 |  Kuyucak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Kuyucak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Kuyucak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Kuyucak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kuyucak ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 533 (km²) si Kuyucak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Kuyucak nüfusu 26 bin 624 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Kuyucak İlçe Nüfusu Kaçtır?

26,624 kişidir.

Aydın Kuyucak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,8 olarak gerçekleşmiştir.

Kuyucak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,983896 Enlem : 26,983896

Kuyucak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Kuyucak ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Kuyucak ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kuyucak ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020