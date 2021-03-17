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Aydın Yenipazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Aydın Yenipazar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Aydın Yenipazar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Aydın Yenipazar nüfusunun 12 bin 239 olduğu açıklandı. Haberimizde  Aydın Yenipazar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Aydın Yenipazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Yenipazar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Yenipazar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Yenipazar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenipazar ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde  1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 211 (km²) si Yenipazar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Yenipazar nüfusu 12 bin 239 kişidir.

Aydın Yenipazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Yenipazar İlçe Nüfusu Kaçtır?

12,239 kişidir.

Aydın Yenipazar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -19,6 olarak gerçekleşmiştir.

Aydın Yenipazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Yenipazar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,197643      Enlem :  28,197643

Yenipazar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Yenipazar ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Yenipazar ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenipazar ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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