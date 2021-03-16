Aydın Koçarlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Koçarlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Koçarlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Koçarlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Koçarlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Koçarlı ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 501 (km²) si Koçarlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Koçarlı nüfusu 22 bin 619 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Koçarlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

22,619 kişidir.

Aydın Koçarlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -33,8 olarak gerçekleşmiştir.

Koçarlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,700649 Enlem : 27,700649

Koçarlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Koçarlı ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Koçarlı ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Koçarlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020