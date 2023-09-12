Çayın tatı kaçtı! Çaykur çaya yüzde 15 zam yaptı!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), çay fiyatlarına bugün itibariyle yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı.
Çaykur daha önce de kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'da yüzde 43 zam, 14 Temmuz'da yüzde 9,5, 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam yapmıştı. Bugün de çaya yüzde 15 zam daha gerçekleşti.
Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu.
Son gelen zamla birlikte Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.
Yeni fiyat listelerinin, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandığı duyuruldu.
Yüzde 15 zam, 1 kiloluk çayda 19,35 liralık artışa neden olacak
Yeni zamma göre şu anda 129 liraya raf satışı olan 1 kiloluk çay paketi, yeni zam ile birlikte 19,35 lira artarak, 148,35 liraya çıkacak.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber