Diyarbakır Bismil Nüfusu 2020 - 2021 |  Bismil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Bismil Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Bismil nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Bismil Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bismil ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,658 (km²) si Bismil ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Bismil nüfusu 118 bin 605 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Bismil İlçe Nüfusu Kaçtır?

118,605 kişidir.

Diyarbakır Bismil Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir.

Bismil İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,663799 Enlem : 40,663799

Bismil İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Bismil ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Bismil ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bismil ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020